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Нижегородская область укрепляет связи со странами ШОС

Нижегородская область поддерживает прямые контакты с 17 партнёрскими регионами.

«Сотрудничество со странами ШОС — фундамент экономической стабильности Нижегородской области», — заявила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Как сообщили в министерстве международных и межрегиональных связей Нижегородской области, выступление приурочено к 25‑летию Шанхайской организации сотрудничества, которое отмечается 15 июня 2026 года.

Гусева подчеркнула, что для Нижегородской области отношения со странами ШОС — не только внешнеэкономический приоритет, но и основа технологического суверенитета и устойчивости региональной экономики. Сегодня область поддерживает прямые контакты с 17 партнёрскими регионами — по шесть в Китае и Узбекистане и пять в Беларуси, что, по её словам, способствует росту промышленного экспорта и углублению гуманитарных связей.

В торгово‑экономическом обмене Нижегородская область занимает активную позицию: регион экспортирует транспортные средства, электронику, химическую и фармацевтическую продукцию, а импортирует сельскохозяйственную продукцию и промышленное оборудование. Как пример практической кооперации Гусева привела регулярное участие IT‑специалистов из стран ШОС в конференции «ЦИПР», где происходит обмен опытом и технологиями.

Отдельный акцент министр сделала на образовательных связях: в вузах Нижегородской области обучаются более 2 800 студентов из стран‑членов ШОС, что составляет около 40% всех иностранных студентов региона. По её словам, это подтверждает востребованность нижегородского образования и укрепляет долгосрочные связи в научно‑образовательной сфере.

Экология и устойчивое развитие также стали ключевыми темами взаимодействия. Гусева напомнила о активном участии делегаций стран ШОС в Международном экологическом телефестивале «Территория завтра», который в этом году пройдёт в Нижнем Новгороде в десятый раз и будет посвящён 25‑летию ШОС и вопросам устойчивого развития.

Укрепление связей с партнёрами носит системный характер: в январе 2026 года губернатор Глеб Никитин утвердил комплексную программу работы со странами ШОС на 2026−2028 годы. Документ продолжает практику, начатую в 2023 году, когда Нижегородская область стала первым российским регионом, разработавшим подобную стратегию взаимодействия.

Работа региона ведётся в рамках федеральной инициативы — национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ориентированного на стимулирование промышленного и аграрного экспорта и на поддержку участников внешнеэкономической деятельности.

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