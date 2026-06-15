Нижегородская область укрепляет связи со странами ШОС

Гусева подчеркнула, что для Нижегородской области отношения со странами ШОС — не только внешнеэкономический приоритет, но и основа технологического суверенитета и устойчивости региональной экономики. Сегодня область поддерживает прямые контакты с 17 партнёрскими регионами — по шесть в Китае и Узбекистане и пять в Беларуси, что, по её словам, способствует росту промышленного экспорта и углублению гуманитарных связей.