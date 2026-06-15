Дожди и засуха осложнили развитие посевов в 27 регионах РФ

По оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), признаки отставания в развитии сельхозкультур сейчас наблюдаются в 27 субъектах РФ. В ряде регионов аграрии столкнулись с переувлажнением почв, в других — с дефицитом осадков. Но эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию по стране.
По данным НСА, отклонения вегетационного индекса от среднемноголетних значений зафиксированы в регионах Центрального, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наиболее заметное отставание отмечается в отдельных областях Центра, включая Липецкую, Тамбовскую и Рязанскую.
Главными погодными рисками остаются переувлажнение и засуха. Избыток влаги наблюдается в ряде регионов Центральной России и Поволжья, тогда как дефицит осадков отмечается в отдельных субъектах Северо-Запада и Башкортостане.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что ситуация складывается крайне неоднородно даже внутри отдельных регионов. Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на юге страны. «Юг залило. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной», — говорит эксперт. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Тогда как в ряде районов Ростовской области дождей, наоборот, не хватило. Не менее неоднозначно выглядит и положение дел в Центральной России.
Одной из главных тенденций сезона стало расширение посевов масличных. По словам Рылько, рекорд по подсолнечнику и яровому рапсу «фактически уже состоялся». Масличные выбирают из-за их высокой маржинальности и засухоустойчивости.
Несмотря на погодные сложности, ИКАР пока сохраняет прежние прогнозы урожая: около 91,5 млн тонн пшеницы и порядка 142 млн тонн зерна в целом.