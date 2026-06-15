Дожди и засуха осложнили развитие посевов в 27 регионах РФ

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что ситуация складывается крайне неоднородно даже внутри отдельных регионов. Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на юге страны. «Юг залило. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной», — говорит эксперт. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Тогда как в ряде районов Ростовской области дождей, наоборот, не хватило. Не менее неоднозначно выглядит и положение дел в Центральной России.