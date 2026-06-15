Прикамье вышло в лидеры по поддержке туризма среди регионов России

Начиная с 2021 года турпоток в регионе вырос на 37%. Объем оказываемых туроператорами услуг увеличился в пять раз до 20 млрд руб. по итогам прошлого года. В семи территориях Пермского края до конца 2027 года планируют реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах. Более 390 млн рублей из стоимости проектов составят частные инвестиции.