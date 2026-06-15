Tripadvisor продаст American Express сервис по бронированию ресторанов

Как отмечается в заявлении American Express, покупка TheFork укрепит международный бизнес компании, и так глубоко интегрированный с ресторанной индустрией. Через свои сервисы Resy и Tock она предоставляет заведениям инструменты для управления столиками, предоплатами и депозитами, а держатели карт получают эксклюзивный доступ к бронированиям и предложениям. Присоединение TheFork позволит расширить сеть заведений до 75 тыс. «Рестораны — это один из главных способов взаимодействия людей с нашим брендом», — подчеркнул Рафа Маркес, президент подразделения международных карточных услуг American Express.