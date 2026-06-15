Верховный суд разрешил снижать неустойку до погашения долга

Должница обжаловала отказ в ВС. Коллегия ВС признала такой подход ошибочным. При неустойке 365% годовых именно заимодавец обязан доказать ее обоснованность, но нижестоящие суды неправомерно освободили кредитора от этой обязанности, пояснила высшая инстанция. Также ВС подчеркнул, что арбитражный суд вправе рассматривать вопрос о снижении неустойки, и это не будет противоречить ранее принятым решениям судов общей юрисдикции. Высшая инстанция отменила решения и отправила спор на новое рассмотрение.