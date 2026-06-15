«Промомед» выплатит дивиденды за первый квартал

Акционеры «Промомеда» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 8 ₽ на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели компания направит 1,7 млрд руб., или 46% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2025 год.