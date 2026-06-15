Китайский Jetour X70Plus вошел в перечень допущенных в такси автомобилей

В мае этого года перечень был дополнен еще одним китайским кроссовером — Omoda C5, выпуск которого наладили на калужском заводе «Автотор» по специальному инвестиционному контракту. В марте этого года в список также вошли три модели Haval (F7, F7x и Jolion), выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7), локализованные на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (экс-завод Volkswagen).