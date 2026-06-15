Путин разрешил иностранцам до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Россия изменила порядок оплаты газа из-за американских санкций против Газпромбанка, введенных в ноябре 2024 года. До этого иностранцы могли конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно обязаны были перевести полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке. В декабре 2024-го Владимир Путин своим указом разрешил импортерам оплачивать поставки не только в рублях.