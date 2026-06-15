Путин продлил указ о порядке оплаты российского газа

Иностранцы смогут оплачивать поставки российского газа не только через Газпромбанк, но и в других банках до 1 октября, указ подписал президент Владимир Путин. Срок действия этого документа истекал 1 июля.
Через Газпромбанк с весны 2022 года велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. После начала военной операции на Украине и введения санкций ГПБ был одним из немногих крупных российских банков, через который резидентам США было разрешено совершать транзакции.
Прошлой осенью США ввели санкции против Газпромбанка. Путин вслед за этим обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. За Газпромбанком остался статус уполномоченного банка, но оплата с тех пор может быть произведена в другую кредитную организацию, в том числе с помощью посредников.
Путин говорил ранее, что Россия может запустить прокачку газа по сохранившейся нитке «Северного потока-2» «хоть завтра». «Достаточно нажать кнопку», — подчеркнул он.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Из четырех ниток газопроводов повреждения получили три, при этом одна нитка «Северного потока-2», которая на тот момент не была введена в эксплуатацию, осталась целой.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия готова и дальше оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые рынки, включая европейские.
В мае Еврокомиссия представила дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. В документе предусматривается поэтапный запрет новых контрактов на поставку российского газа и прекращение действующих долгосрочных соглашений.
Власти Словакии и Венгрии выступили против инициативы, заявив о рисках для энергетической безопасности и экономики своих стран. Представитель словацкого газотранспортного оператора SPP Ондрей Шебеста предупредил, что отказ от поставок российского газа может обойтись Словакии в сотни миллионов евро дополнительных расходов.
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