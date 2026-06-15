Путин продлил указ о порядке оплаты российского газа

Прошлой осенью США ввели санкции против Газпромбанка. Путин вслед за этим обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. За Газпромбанком остался статус уполномоченного банка, но оплата с тех пор может быть произведена в другую кредитную организацию, в том числе с помощью посредников.