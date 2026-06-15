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Росавиация выпустила рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

Экипажам рекомендовали не отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 км.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Росавиация выпустила методические рекомендации для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких самолетов в условиях противодействия атакам беспилотников.

«Экипажам воздушных судов рекомендуется: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч не отклоняться от планируемой траектории полета (за пределы района полета) более чем на 1 км», — говорится в сообщении Росавиации в «Максе».

Кроме того, при изменении маршрута в полете пилоты должны будут уведомлять органы обслуживания воздушного движения не менее чем за 30 минут до пролета первой точки изменения маршрута.

Рекомендации, по данным ведомства, продлятся до 02:59 мск 16 сентября 2026 года.

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