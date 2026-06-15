Путин продлил разрешение другим странам платить за газ через все банки России

В декабре 2024 года зарубежным компаниям разрешили платить за газ, переводя деньги напрямую на рублевый счет поставщика. Газпромбанку разрешили открывать не только специальные счета для иностранных компаний, но и обычные рублевые и валютные счета для российских поставщиков газа. Расчеты через специальные счета «К» будут прекращены до снятия санкций с Газпромбанка и могут быть возобновлены по решению президента.