Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победителями конкурса «Лидеры России» стали 60 управленческих команд

Они получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с мастерской управления «Сенеж».

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победителями шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стали 60 команд из 33 регионов России, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев “Лидеры России” — флагманского проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Ими стали 60 управленческих команд из 33 регионов России. Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с мастерской управления “Сенеж”, — говорится в сообщении.

Итоги финальных оценочных испытаний утвердил наблюдательный совет конкурса. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Он поздравил финалистов и победителей шестого сезона и отметил, что впервые конкурс был проведен в командном формате. Также Кириенко сообщил, что наблюдательный совет на заседании принял решение о том, что все победители смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников: «Шестой сезон “Лидеров России” стал нашим ответом на вызов времени. 75 тысяч заявок, 6 576 команд, 1 400 финалистов из 70 регионов России — рекордные цифры для сезона. 44% участников — женщины, это лучший показатель за всю историю конкурса».

Всего победителями шестого сезона стали 60 управленческих команд. В каждой из категорий конкурса («Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды») победу одержали по 15 команд. Больше всего команд-победителей представляют Москву (153 человека), Московскую область (23), Санкт-Петербург (14), Рязанскую и Свердловскую области (по 9 человек). Среди победителей — команды из разных сфер, наиболее широко представлены сферы государственной службы (60 человек), промышленности (58), банковской деятельности (33), образования (20), транспорта и дорожного хозяйства (16).

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше