Победителями конкурса «Лидеры России» стали 60 управленческих команд

Он поздравил финалистов и победителей шестого сезона и отметил, что впервые конкурс был проведен в командном формате. Также Кириенко сообщил, что наблюдательный совет на заседании принял решение о том, что все победители смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года.