Победителями конкурса «Лидеры России» стали 60 управленческих команд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победителями шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стали 60 команд из 33 регионов России, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев “Лидеры России” — флагманского проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Ими стали 60 управленческих команд из 33 регионов России. Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с мастерской управления “Сенеж”, — говорится в сообщении.
Итоги финальных оценочных испытаний утвердил наблюдательный совет конкурса. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».
Он поздравил финалистов и победителей шестого сезона и отметил, что впервые конкурс был проведен в командном формате. Также Кириенко сообщил, что наблюдательный совет на заседании принял решение о том, что все победители смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года.
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников: «Шестой сезон “Лидеров России” стал нашим ответом на вызов времени. 75 тысяч заявок, 6 576 команд, 1 400 финалистов из 70 регионов России — рекордные цифры для сезона. 44% участников — женщины, это лучший показатель за всю историю конкурса».
Всего победителями шестого сезона стали 60 управленческих команд. В каждой из категорий конкурса («Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды») победу одержали по 15 команд. Больше всего команд-победителей представляют Москву (153 человека), Московскую область (23), Санкт-Петербург (14), Рязанскую и Свердловскую области (по 9 человек). Среди победителей — команды из разных сфер, наиболее широко представлены сферы государственной службы (60 человек), промышленности (58), банковской деятельности (33), образования (20), транспорта и дорожного хозяйства (16).