Экономист Николаев: на заседании ЦБ 19 июня ключевая ставка резко снизится

По его мнению, атмосфера перед заседанием была «подогрета» недавними событиями вокруг главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Это усилило в обществе ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что официальная статистика по потребительской активности остается сильной (розничные продажи выросли на 4%, общественное питание — на 23,5%), эксперт считает, что есть все основания для снижения.