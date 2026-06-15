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Эксперт Сергунин: запрет на продажу СПГ-танкеров РФ не окажет серьезного воздействия

Такие суда Европа не продавала российским компаниям и ранее, отметил директор Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления РАНХиГС.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Запрет на продажу газовозов России, который предложили ввести в Еврокомиссии, не окажет серьезного негативного воздействия на экономику страны. Такие суда Европа не продавала российским компаниям и ранее, рассказал ТАСС директор Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления РАНХиГС Александр Сергунин.

В июне Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции в отношении портов, торгующих энергоресурсами с РФ.

«Предполагаемые санкции ЕС в отношении продажи газовозов России вряд ли окажут на нее серьезное негативное воздействие. Страны ЕС не продавали и не продают газовозы российским компаниям», — отметил эксперт.

По словам Сергунина, Россия ориентирована целиком на свои собственные ресурсы по производству газовозов ледового класса. Они доставляют сжиженный газ на плавучие хранилища СПГ около Мурманска или на Камчатке, а оттуда СПГ забирают газовозы неледового класса, которые предоставляют различные иностранные компании или страны-потребители российского СПГ, в том числе и европейские.

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