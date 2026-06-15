Эксперт Сергунин: запрет на продажу СПГ-танкеров РФ не окажет серьезного воздействия

По словам Сергунина, Россия ориентирована целиком на свои собственные ресурсы по производству газовозов ледового класса. Они доставляют сжиженный газ на плавучие хранилища СПГ около Мурманска или на Камчатке, а оттуда СПГ забирают газовозы неледового класса, которые предоставляют различные иностранные компании или страны-потребители российского СПГ, в том числе и европейские.