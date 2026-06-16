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Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 16 июня

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 16 июня, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 16 июня, вторник. Так, незначительной корректировке в сторону увеличения подверглись курс евро и курс доллара, а курс российского рубля стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 16 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7723 белорусского рубля, 1 евро — 3,2178 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8144 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 15 июня, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0008 белрубля, курс евро подрос на 0,0076 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0097 белрубля.

Тем временем ГАИ объявила проверку маршруток в Беларуси и пассажиров в них.

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