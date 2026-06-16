Россия в январе — апреле сохранила лидерство по поставкам товаров в Казахстан

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Россия по итогам периода с января по апрель 2026 года сохранила лидерство среди всех стран мира по поставкам товаров в Казахстан. Доля РФ оценивается в 31,8%, свидетельствуют данные бюро статистики республики, которые проанализировал ТАСС.
После РФ по размеру поставок товаров в Казахстан следует Китай — 28,6%. В январе — марте 2025 года доли РФ и КНР оценивались в 33,3% и 29% соответственно.
Третью строку заняла Германия, которая нарастила свою долю с 4,6% в январе — марте 2025 года до 4,8% в январе — апреле 2026 года. Показатель США увеличился с 4,0% до 4,4%, Республики Корея сократился с 2,7% до 2,5%. Доля Турции осталась без изменений — 2,2%.
По экспорту из Казахстана Россия сохранила в январе — апреле 2026 года третье место с долей 8,4% (8,3% в январе — марте 2025 года). Лидируют Китай (20,3%) и Италия (16,5%).
Среди пяти стран Евразийского экономического союза Россия традиционно сохранила за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана (87,6% в январе — апреле 2026 года). Затем следуют Киргизия (8%), Белоруссия (4,1%) и Армения (0,3%).