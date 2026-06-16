Россия в январе — апреле сохранила лидерство по поставкам товаров в Казахстан

Третью строку заняла Германия, которая нарастила свою долю с 4,6% в январе — марте 2025 года до 4,8% в январе — апреле 2026 года. Показатель США увеличился с 4,0% до 4,4%, Республики Корея сократился с 2,7% до 2,5%. Доля Турции осталась без изменений — 2,2%.