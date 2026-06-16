«Аврора» не выполнила условия федеральной субсидии на авиаперевозки в 2025 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания «Аврора» по итогам 2025 года не достигла результата предоставления субсидии из федерального бюджета на выполнение авиаперевозок, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2025 год в Росавиации.
«В ходе контрольного мероприятия установлено, что АО “АК “Аврора” фактически выполнено 7 012 рейсов, что свидетельствует о недостижении значений результата предоставления субсидии за 2025 год”, — говорится в документе.
Как отмечается в материалах, соглашение между Росавиацией и авиакомпанией предусматривало выполнение в 2025 году 7 300 рейсов по субсидируемым маршрутам. При этом 2 февраля 2026 года Росавиация внесла изменения в соглашение, уточнив количество рейсов по отдельным направлениям.
По данным контрольного ведомства, на ряде субсидируемых маршрутов перевозчик не выполнил ни одного рейса при наличии утвержденного плана. В частности, речь идет о направлениях Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск (план — 8), Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск (план — 8), Владивосток — Комсомольск-на-Амуре (план — 8), Красноярск — Комсомольск-на-Амуре (план — 8), Кавалерово — Хабаровск (план — 16) и Улан-Удэ — Агинское (план — 24). В Счетной палате считают, что это не позволяет обеспечить необходимый уровень доступности льготных авиаперевозок для населения. Причем по трем маршрутам (Красноярск — Комсомольск-на-Амуре, Кавалерово — Хабаровск, Улан-Удэ — Агинское) рейсов авиакомпании не было с 2023 года.
Вместе с тем по девяти маршрутам «Аврора» превысила первоначально установленные показатели. Так, по маршруту Улан-Удэ — Хужир было выполнено 468 рейсов при плане в 228 рейсов, по маршруту Южно-Сахалинск — Советская Гавань — 406 рейсов при плане 322 рейса, а по маршруту Хабаровск — Амурзет — 290 рейсов при плановом показателе 114 рейсов.
В документе также указано, что не был обеспечен контроль за соблюдением авиаперевозчиками условий соглашений о предоставлении субсидий. Так, авиакомпании NordStar, «Ижавиа» и «Алроса» не представили отчеты о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий за 2025 год.