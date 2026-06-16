«Аврора» не выполнила условия федеральной субсидии на авиаперевозки в 2025 году

По данным контрольного ведомства, на ряде субсидируемых маршрутов перевозчик не выполнил ни одного рейса при наличии утвержденного плана. В частности, речь идет о направлениях Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск (план — 8), Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск (план — 8), Владивосток — Комсомольск-на-Амуре (план — 8), Красноярск — Комсомольск-на-Амуре (план — 8), Кавалерово — Хабаровск (план — 16) и Улан-Удэ — Агинское (план — 24). В Счетной палате считают, что это не позволяет обеспечить необходимый уровень доступности льготных авиаперевозок для населения. Причем по трем маршрутам (Красноярск — Комсомольск-на-Амуре, Кавалерово — Хабаровск, Улан-Удэ — Агинское) рейсов авиакомпании не было с 2023 года.