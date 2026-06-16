Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» проведут в августе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. VI форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 10−11 августа в Нижнем Новгороде, а прием заявок продлится до 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, который вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) является организатором форума, соорганизаторами в этом году выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе Росконгресса сообщали, что форум пройдет в Нижнем Новгороде 22 и 23 июля.
«Форум “Сильные идеи для нового времени” традиционно вызывает высокий интерес со стороны граждан, экспертного сообщества, представителей бизнеса и органов власти. Продление приема идей позволит привлечь дополнительные проекты из регионов и предоставить возможность участия еще большего числа авторов в деловой программе Форума, который пройдет 10−11 августа в Нижнем Новгороде», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
Кобяков также добавил, что в 2026 году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф подано более 40 тыс. идей от жителей всех 89 регионов России, что уже превышает показатели 2025 году по числу заявок.
«Сегодня почти каждая вторая идея касается качества жизни, здоровья, образования и социальной поддержки. Более 3,3 тыс. предложений авторы направили по теме образования и просвещения, свыше 2,5 тыс. — в сферу охраны здоровья и здорового образа жизни — такой выбор тем показывает, что главной ценностью для людей остается развитие человека. Форум дает возможность каждому стать соавтором позитивных изменений и предложить решение, которое принесет пользу целому региону или всей стране», — цитирует пресс-служба слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.
В пресс-службе добавили, что наибольшее число идей поступило в Национальной социальной инициативе — около 18,3 тыс. предложений со всей страны. Кроме того, 6,5 тыс. заявок участники направили в категории предпринимательства. Еще 4,7 тыс. идей посвящены вопросам экологии и климата, 4,6 тыс. — технологиям, а 4,4 тыс. — подготовке кадров.