Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» проведут в августе

«Сегодня почти каждая вторая идея касается качества жизни, здоровья, образования и социальной поддержки. Более 3,3 тыс. предложений авторы направили по теме образования и просвещения, свыше 2,5 тыс. — в сферу охраны здоровья и здорового образа жизни — такой выбор тем показывает, что главной ценностью для людей остается развитие человека. Форум дает возможность каждому стать соавтором позитивных изменений и предложить решение, которое принесет пользу целому региону или всей стране», — цитирует пресс-служба слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.