СП: объем ликвидных активов ФНБ в январе — марте сократился на 195,8 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь — март 2026 года сократился на 195,8 млрд рублей и на 1 апреля 2026 года составил 3,9 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март 2026 года.
«Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте снизился с начала года на 1,4 млрд рублей и составил на 1 апреля 2026 года 13,4 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) сократился на 195,8 млрд рублей и составил 3,9 трлн рублей. По оперативным данным Федерального казначейства, доходы от управления средствами ФНБ, зачисленные в федеральный бюджет в январе — марте 2026 года, составили 29,2 млрд рублей (4,9% прогнозных значений на 2026 год)», — говорится в материалах.
По данным контрольного ведомства, общий объем доходов федерального бюджета в I квартале 2026 года составил 8,3 трлн рублей (20,6% прогноза), из них нефтегазовые доходы — 1,4 трлн рублей (16,2%), ненефтегазовые доходы — 6,9 трлн рублей (21,9%). «По сравнению с январем — мартом 2025 года доходы снизились на 746,1 млрд рублей (на 8,2%), что обусловлено уменьшением нефтегазовых доходов на 1,2 трлн рублей (на 45,4%). В то же время ненефтегазовые доходы выросли на 452,9 млрд рублей (на 7,1%)», — говорится в материалах.
При этом в докладе отмечается, что кассовое исполнение расходов составило 12,9 трлн рублей, или 28,9% показателя сводной росписи с изменениями, что на 2,6 п. п. выше аналогичного периода 2025 года (26,3%).
Счетная палата пришла к выводу, что по итогам I квартала 2026 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в объеме 4,6 трлн рублей при утвержденном дефиците 3,8 трлн рублей.
Госпрограммы.
По данным оперативного доклада СП, расходы на реализацию госпрограмм за январь — март были исполнены в сумме 6,9 трлн рублей. «Уровень исполнения составил 24,3%, что на 1,9 процентного пункта ниже, чем было в первом квартале 2025 года. На низком уровне (менее 15%) исполнены расходы по 14 госпрограммам (например, авиационная промышленность — 1,3%, развитие Северного Кавказа — 2,5%, развитие Арктической зоны — 8,9%, национальная политика — 10,4%, экономическое развитие — 10,5%, развитие транспорта — 14,2%, информационное общество — 14,4%). Не начато исполнение по 68 структурным элементам госпрограмм, в том числе по 36 федеральным проектам, 18 ведомственным проектам, 14 комплексам процессных мероприятий с общим объемом бюджетных ассигнований 132,5 млрд рублей.», — говорится в материалах.
Влияние денежно-кредитной политики.
Счетная палата констатировала, что в 2026 году российская экономика функционирует в условиях смягчения денежно-кредитной политики, высокого санкционного давления и обострившихся внешних геополитических рисков. «В начале года динамика показателей реального сектора продолжала замедляться, при этом по ряду видов экономической деятельности отмечается спад, а на рынке труда сохраняются ограничения», — говорится в материалах.
Позиция Минфина РФ.
«По оценке Минфина России, исполнение федерального бюджета в январе — марте 2026 года осуществлялось в соответствии с параметрами, предусмотренными федеральным законом о бюджете, и обеспечивало выполнение всех принятых государством обязательств», — говорится в комментарии министерства на оперативный доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за I квартал 2026 года.
Также в Минфине разъяснили, что повышенные темпы исполнения расходов в начале года связаны прежде всего с опережающим заключением государственных контрактов и авансированием отдельных расходных обязательств, что позволяет обеспечить своевременную реализацию приоритетных государственных программ и национальных проектов.
«Сложившийся уровень дефицита федерального бюджета за I квартал текущего года во многом обусловлен особенностями сезонного распределения расходов», — отмечается в комментарии.
При этом в Минфине сообщили, что долговая политика РФ реализуется в соответствии с принципами сбалансированности и долгосрочной устойчивости государственных финансов. Показатели госдолга сохраняются на безопасном уровне по отношению к ВВП, а структура долгового портфеля обеспечивает комфортный график обслуживания обязательств и минимизацию бюджетных рисков, отмечается в комментарии.
«Минфин России продолжит реализацию ответственной бюджетной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности, выполнение социальных обязательств государства и достижение национальных целей развития», — заключили в министерстве.