СП: объем ликвидных активов ФНБ в январе — марте сократился на 195,8 млрд рублей

По данным оперативного доклада СП, расходы на реализацию госпрограмм за январь — март были исполнены в сумме 6,9 трлн рублей. «Уровень исполнения составил 24,3%, что на 1,9 процентного пункта ниже, чем было в первом квартале 2025 года. На низком уровне (менее 15%) исполнены расходы по 14 госпрограммам (например, авиационная промышленность — 1,3%, развитие Северного Кавказа — 2,5%, развитие Арктической зоны — 8,9%, национальная политика — 10,4%, экономическое развитие — 10,5%, развитие транспорта — 14,2%, информационное общество — 14,4%). Не начато исполнение по 68 структурным элементам госпрограмм, в том числе по 36 федеральным проектам, 18 ведомственным проектам, 14 комплексам процессных мероприятий с общим объемом бюджетных ассигнований 132,5 млрд рублей.», — говорится в материалах.