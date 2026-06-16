В РФ предложили принять долгосрочную стратегию развития некоммерческого сектора

«Сегодня действует много отдельных регулирующих документов и мер поддержки, однако некоммерческому сектору необходим единый стратегический вектор развития. В рамках такой стратегии предлагается сформировать понятный государственный социальный заказ для НКО, развивать сотрудничество организаций и власти на малых территориях и в муниципалитетах, ввести целевые ориентиры развития сектора в показателях органов власти. Это даст сектору устойчивость и возможность выстраивать планы развития», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.