Rusprofile: в России за январь — май зарегистрировали почти 459 тыс. ИП

По данным исследования, среди федеральных округов наибольшую динамику показал Сибирский федеральный округ (СФО), там регистрация новых предпринимателей за 5 месяцев 2026 года выросла на 18% по сравнению с показателями за 2025 года, до 51,9 тыс. В тройку лидеров также вошли Дальневосточный федеральный округ (+15,7%) и Северо-Западный федеральный округ (+15%). Отрицательные значения продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором ИП в 2026 году стали регистрировать на 7,9% меньше.