Rusprofile: в России за январь — май зарегистрировали почти 459 тыс. ИП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В России за январь — май 2026 года зарегистрировали почти 459 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 9,6% больше показателей 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса проверки контрагентов Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).
«В январе — мае 2026 года в России зарегистрировали почти 459 тыс. ИП. Это на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (с января по май 2025 года было зарегистрировано около 419 тыс. предпринимателей)», -говорится в материалах.
По данным исследования, среди федеральных округов наибольшую динамику показал Сибирский федеральный округ (СФО), там регистрация новых предпринимателей за 5 месяцев 2026 года выросла на 18% по сравнению с показателями за 2025 года, до 51,9 тыс. В тройку лидеров также вошли Дальневосточный федеральный округ (+15,7%) и Северо-Западный федеральный округ (+15%). Отрицательные значения продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором ИП в 2026 году стали регистрировать на 7,9% меньше.
Заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ про» Роман Копосов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что часть людей действительно уходит в малый бизнес: услуги, маркетплейсы, ремонт, образование, небольшое производство, консалтинг, IT-подряд. «Но такая динамика очень похожа и на изменение юридической формы бизнеса. Компании и предприниматели ищут более легкие, дешевые и управляемые формы работы», — сказал он.
Согласно данным исследования, всего в России зарегистрировано 4,96 млн индивидуальных предпринимателей. Еще 29 тыс. ИП находятся в процессе ликвидации.
Эксперты выяснили, что согласно основным ОКВЭД, среди действующих предпринимателей большая часть ведет свою деятельность в сфере торговли (35%). Также крупные доли занимают сферы транспортировки и хранения (11,5%), работы с недвижимостью (6,7%), обрабатывающие производства (5%), сфера услуг (4,8%), деятельность гостиниц и общепит (3,6%), сельское хозяйство (3,4%).
Копосов считает, что в России будет больше ИП, самозанятых, микробизнеса и небольших сервисных команд. Рост ИП — это одновременно признак живой адаптации людей к рынку и сигнал, что бизнес уходит в более мелкие формы, заключил он.