Росавиация сохранила не менее 90% персонала в 10 аэропортах юга и центра России

Всего в 2025 году Росавиация получила из резервного фонда правительства 8,5 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей направили на субсидии аэропортам РФ для частичного возмещения расходов в период временных ограничений полетов на юге и в центральной части страны; 2,1 млрд рублей — на субсидии ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению в эксплуатацию унифицированной инфраструктуры государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и отдельных мероприятий; еще 40,8 млн рублей — на возмещение затрат авиакомпании «Северный ветер» за выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва — Пхеньян — Москва.