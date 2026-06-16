Ставки по кредитам на подержанные и новые машины сблизились

Ужесточение требований ЦБ к качеству портфеля обостряет конкуренцию банков за надежного клиента. «Больше всего это касается именно сегмента подержанных машин, так как этот рынок остается значительно более объемным, чем рынок новых машин», — отмечает Юрий Беликов. В то же время в сегменте новых авто ПСК растет на фоне сокращения льготных программ. Расширение дополнительных банковских услуг в обоих сегментах увеличивает разрыв между средними ставками и полной стоимостью кредита.