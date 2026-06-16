Ставки по кредитам на подержанные и новые машины сблизились

Разница между полной стоимостью кредита на подержанные и новые автомобили в мае сократилась до 8,2 процентного пункта — это минимум с ноября 2024 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. ПСК в сегменте машин с пробегом опустилась до 22,7% годовых, потеряв с начала года 2,8 п. п. По новым авто показатель держится вблизи 14,5% годовых.
Снижение ставок на подержанные машины участники рынка связывают с двумя факторами. «Банки постепенно отражают в ставках снижение стоимости фондирования», — пояснил руководитель управления «Автокредитования» Т-Банка Кирилл Бакулин. Кроме того, стабилизируются риски в сегменте, добавил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.
ЦБ ранее фиксировал в сегменте автокредитования сокращение доли закредитованных заемщиков. В первом квартале 2026 года доля выдач клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50% снизилась на 3 п. п. год к году, до 17%. По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Наталии Богомоловой, требования регулятора к ПДН ограничивают кредитование высокорискованных заемщиков, из-за чего кредиты выдаются по сниженным ставкам и средний уровень ПСК уменьшается.
Ужесточение требований ЦБ к качеству портфеля обостряет конкуренцию банков за надежного клиента. «Больше всего это касается именно сегмента подержанных машин, так как этот рынок остается значительно более объемным, чем рынок новых машин», — отмечает Юрий Беликов. В то же время в сегменте новых авто ПСК растет на фоне сокращения льготных программ. Расширение дополнительных банковских услуг в обоих сегментах увеличивает разрыв между средними ставками и полной стоимостью кредита.
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