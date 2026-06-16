Калужский завод масел может отойти ЛУКОЙЛу

Предприятие построили в 2018 году, его текущая мощность — 75 тыс. тонн продукции в год под брендом Lemarc. TotalEnergies вложила в проект $55 млн. В 2022-м производство остановилось из-за санкций и возобновилось лишь в середине 2023 года. Тогда же завод перешел к АО ТТЛ, которое источники «Ъ» связывали с Владимиром Палием. По итогам 2025 года выручка «Топ Лубрикантс» выросла на 4%, до 2,46 млрд руб., однако компания получила чистый убыток в 264,87 млн руб. против прибыли годом ранее. В ЛУКОЙЛе и «Топ Лубрикантс» запрос «Ъ» оставили без ответа, связаться с представителем Палия не удалось.