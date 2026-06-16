В ГД предложили обязать всех курьеров на СИМ иметь аналог ОСАГО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Что тоже нужно сделать, это обязать всех тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности (СИМ), где не требуется водительское удостоверение, — это электровелосипеды, электросамокаты соответствующей мощности — чтобы у них обязательно был полис, который бы подтверждал, что их гражданская ответственность застрахована. Прежде всего это касается доставщиков», — сказал депутат, отвечая на вопрос о развитии системы ОСАГО.
По его словам, «порядка тогда было бы больше».
Как отметил Нилов, в иной ситуации возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсацию нужно получать с них через суд. «Он готов выплатить компенсацию, но у него доход небольшой, он десятилетиями будет потом компенсировать [ущерб], или домой уедет и не вернется», — пояснил парламентарий.