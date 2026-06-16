В ГД предложили обязать всех курьеров на СИМ иметь аналог ОСАГО

«Что тоже нужно сделать, это обязать всех тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности (СИМ), где не требуется водительское удостоверение, — это электровелосипеды, электросамокаты соответствующей мощности — чтобы у них обязательно был полис, который бы подтверждал, что их гражданская ответственность застрахована. Прежде всего это касается доставщиков», — сказал депутат, отвечая на вопрос о развитии системы ОСАГО.