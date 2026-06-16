Эксперт Сбитнев назвал основания для отказа от оплаты блюда в ресторане

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне могут отказаться от оплаты блюда в ресторане, если его порция не соответствует заявленному в меню размеру. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Юрист пояснил, что посетители ресторана в некоторых случаях могут отказаться от оплаты приготовленного блюда или потребовать его замены.
«Отказаться от оплаты приготовленного блюда либо потребовать его замены можно в одном из следующих случаев — блюдо не соответствует заявленному размеру, порция очевидно меньше, чем указано в меню, — сказал Сбитнев. — Блюдо по вкусу очевидно не соответствует требованиям, предъявляемым к нему — пересолено, холодное или сырое.» Кроме того, по его словам, посетитель вправе отказаться от оплаты, если блюдо не соответствует описанию в меню, приготовлено из испорченных ингредиентов либо содержит посторонние предметы.
«В названных ситуациях блюдо будет не соответствовать качеству. Согласно п. 1−2 ст. 4 Закона о защите прав потребителей, исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору или обычно предъявляемым требованиям и пригодно для целей, для которых услуга такого рода обычно используется. Если услуга оказана некачественно, то потребитель имеет право отказаться от блюда и его оплаты, потребовать его замены на другое или аналогичное», — подчеркнул юрист.
Собеседник агентства отметил, что претензии по качеству необходимо предъявлять до того, как блюдо будет съедено, иначе доказать его несоответствие станет практически невозможно. «Если ресторан или кафе отказывается заменить блюдо или исключить его стоимость из чека, то обязательно нужно зафиксировать факт его нарушения — сделать фото, найти свидетелей. Впоследствии можно написать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться суд. Однако стоит сначала соблюсти досудебный порядок, так как часто ресторану невыгодно идти в суд. Руководству проще удовлетворить требование в досудебном порядке или вовсе решить проблему на месте», — сказал Сбитнев.