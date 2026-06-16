Эксперт Сбитнев назвал основания для отказа от оплаты блюда в ресторане

Собеседник агентства отметил, что претензии по качеству необходимо предъявлять до того, как блюдо будет съедено, иначе доказать его несоответствие станет практически невозможно. «Если ресторан или кафе отказывается заменить блюдо или исключить его стоимость из чека, то обязательно нужно зафиксировать факт его нарушения — сделать фото, найти свидетелей. Впоследствии можно написать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться суд. Однако стоит сначала соблюсти досудебный порядок, так как часто ресторану невыгодно идти в суд. Руководству проще удовлетворить требование в досудебном порядке или вовсе решить проблему на месте», — сказал Сбитнев.