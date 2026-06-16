Страховщики фиксируют в Приморье высокий процент убытков по ОСАГО

В Приморском крае с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года было передано 47,8% заключенных договоров ОСАГО в перестраховочный пул. Это пятый результат среди российских регионов, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Впереди только Республика Дагестан (75,3%), Республика Ингушетия (48,8%), Чеченская Республика (48,7%) и Карачаево-Черкесская Республика (47,8%). Высокий процент переданных в пул договоров свидетельствует о том, что страховщики в Приморье фиксируют убыточность бизнеса.