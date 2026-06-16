Страховщики фиксируют в Приморье высокий процент убытков по ОСАГО

В Приморском крае с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года было передано 47,8% заключенных договоров ОСАГО в перестраховочный пул. Это пятый результат среди российских регионов, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Впереди только Республика Дагестан (75,3%), Республика Ингушетия (48,8%), Чеченская Республика (48,7%) и Карачаево-Черкесская Республика (47,8%). Высокий процент переданных в пул договоров свидетельствует о том, что страховщики в Приморье фиксируют убыточность бизнеса.
Перестраховочный пул в ОСАГО обеспечивает доступность полисов для высокоубыточных сегментов. В рамках пула страховщики несут солидарную ответственность по крупным выплатам, что снижает нагрузку на каждую компанию.
Средняя доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года по России, составила 8,5%, снизившись за год на 0,7 п. п.
В Москве и Санкт-Петербурге, где наблюдается самый оживленный трафик и высокая концентрация автомобилей, доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, самые низкие. В Москве в пул передано 3,5% договоров, в Санкт-Петербурге — 3,3%.
Дефицит бензина может возникнуть внезапно после остановок НПЗ на ремонт. Правительство поручило регионам сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке.
Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что проблема остается, несмотря на тренд к снижению доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул. Показатель Дагестана превышает средний по стране почти в девять раз. Более того, доля высокоубыточных договоров выше среднего по России более чем в трети субъектов РФ.
Доля легковых автомобилей физических лиц в общем объеме договоров ОСАГО составляет 84,6%, согласно данным Банка России. Данные представлены по договорам страхования, заключенным с 1 января 2021 года по 30 июня 2025 года, по состоянию на 30 апреля 2026 года. Основные выводы касаются 2023−2024 годов.
Обычно это опытный водитель среднего и старшего возраста. В 2024 году доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет составила 62,3%.
Таксисты в 2023—2024 годах попадали в аварии в 6,3 раза чаще, чем водители всех остальных легковых машин. В сравнении с водителями легковых автомобилей, используемых для личных целей, аварийность таксистов еще выше — в 6,5 раз.