Дождались: назван подрядчик, который к 2029 году построит новый Рудневский мост во Владивостоке

Администрация города объявила конкурс на поиск подрядчика, и в ближайшее время будет подписан контракт. За ходом работ будут наблюдать независимые организации, что обеспечит соблюдение норм и стандартов. Первый этап включает подготовительные работы и перенос инженерных сетей, затем демонтаж старого моста и возведение нового. На время строительства предусмотрены альтернативные маршруты для водителей.