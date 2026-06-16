Дождались: назван подрядчик, который к 2029 году построит новый Рудневский мост во Владивостоке

Администрация Владивостока определила подрядчика для реконструкции Рудневского моста. Выбор был сделан по итогам открытого конкурса, в ходе которого оценивались опыт участников, наличие ресурсов, квалификация персонала, техническая оснащённость и репутация. Подрядчиком стала компания «Мостострой-11».
Проект реконструкции стал возможен благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях. Средства выделены из федерального бюджета, при содействии губернатора Приморья Олега Кожемяко и краевого правительства. Новый мост будет построен к концу 2029 года на месте существующего. Его длина составит 498 метров, ширина — 28 метров. Мост получит четыре полосы движения и тротуары, на подъездах будут транспортные развязки.
Администрация города объявила конкурс на поиск подрядчика, и в ближайшее время будет подписан контракт. За ходом работ будут наблюдать независимые организации, что обеспечит соблюдение норм и стандартов. Первый этап включает подготовительные работы и перенос инженерных сетей, затем демонтаж старого моста и возведение нового. На время строительства предусмотрены альтернативные маршруты для водителей.
Уже проведены инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания, выполнено обследование грунтов. Разработан проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальная дорожная служба демонтировала незаконные строения в границах будущего моста. Впереди выкуп частных земельных участков, определение подрядчика и начало строительства.
Глава Владивостока Константин Шестаков подписал постановление о реконструкции моста. Стоимость работ выросла почти на полмиллиарда рублей, основной прирост пришёлся на строительные работы. Первый этап, рассчитанный до 2029 года, включает возведение мостового сооружения длиной 498 метров и двух транспортных развязок. Пропускная способность моста составит 4092 автомобиля в час.
Второй этап, запланированный до 2036 года, предполагает реконструкцию улиц местного значения и строительство новой магистральной улицы с велодорожкой и тротуарами. Демонтаж Рудневского моста начнётся в 2027 году. Изначально рассматривался вариант параллельного строительства нового моста с эксплуатацией старого, но экспертизы показали, что изношенное сооружение не выдержит нагрузок.
В марте общественное внимание к критическому состоянию моста привлекла акция местных жителей: они использовали мешки с песком и лапшу быстрого приготовления для «залатывания» трещин. Снимки этой импровизированной «починки» стали вирусными, вызвав резонанс. Власти оперативно отреагировали — асфальтовое покрытие восстановили, а вскоре приняли решение о полной реконструкции моста. Собственника моста привлекли к административной ответственности.