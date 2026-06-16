В России создали финансового ИИ-агента для кафе и ресторанов

«До этого момента на ресторанном рынке не была представлена ни одна система управления финансами ресторана, ни один полноценный дашборд, все рестораны фактически используют таблицы, в которые данные заносят вручную, с опозданием, с ошибками. Мы разработали финансового ИИ-агента, который работает со всеми операционными системами ресторанов, он забирает из них данные, сам их анализирует и отправляет собственнику готовые отчеты», — отметил генеральный директор inno clouds Александр Буравцов.