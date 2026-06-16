В России создали финансового ИИ-агента для кафе и ресторанов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. IT-компания inno clouds создала сервис умной аналитики контроля за финансовым состоянием кафе и ресторанов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Разработчик IT-решений для ресторанов и кафе inno clouds разработал сервис умной аналитики контроля за финансовым состоянием кафе и ресторанов. ИИ-агент поможет увеличить операционную прибыль на 5−7% и сократить убытки ресторанов», — говорится в сообщении.
Как рассказали представители компании, ИИ-агент работает более чем в 50 российских ресторанах. Сервис анализирует расходы ресторанов по 15 ключевым показателям, включая себестоимость продукции, выгодность скидок и анализ закупок. Он проводит инвентаризацию, следит за сбалансированностью технологической карты ресторана, учитывает зарплату персонала и его эффективность.
Кроме того, ИИ-агент способен находить факты хищений, отмечать динамику закупочных цен, фиксировать себестоимость и блюд, он отслеживает снижение среднего чека и наполняемость заведений.
«До этого момента на ресторанном рынке не была представлена ни одна система управления финансами ресторана, ни один полноценный дашборд, все рестораны фактически используют таблицы, в которые данные заносят вручную, с опозданием, с ошибками. Мы разработали финансового ИИ-агента, который работает со всеми операционными системами ресторанов, он забирает из них данные, сам их анализирует и отправляет собственнику готовые отчеты», — отметил генеральный директор inno clouds Александр Буравцов.
О компании.
inno clouds — российская IT-компания, разрабатывающая цифровые сервисы для ресторанов и кафе, в том числе киоски и планшеты самообслуживания, QR-меню. Решения компании установлены более чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и городах Дальнего Востока.