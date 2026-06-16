ЛДПР предложила направлять 50% платежа по кредиту на погашение основного долга

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением закрепить принцип, согласно которому не менее 50% каждого платежа по кредиту должно направляться на погашение основного долга. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Мы в ЛДПР предлагаем ввести принцип “справедливого кредита” — с каждого платежа не менее половины суммы должно идти на погашение основного долга», — сказал Слуцкий ТАСС.
По его мнению, действующая аннуитетная схема погашения задолженности приводит к тому, что в начале срока кредита заемщики в основном выплачивают проценты, тогда как основной долг уменьшается медленно. «Эта несправедливая система успешно действует и в отношении потребительских кредитов, и в сфере автокредитования, но особенно сильно от подобного подхода страдают ипотечные заемщики, вынужденные десятилетиями вносить платежи», — отметил парламентарий.
Как отмечается в письме, реализация предлагаемого подхода позволит ускорить снижение задолженности заемщиков, уменьшить концентрацию процентных выплат в начале срока кредита, повысить прозрачность структуры платежей и снизить долговую нагрузку граждан.
Отдельно Слуцкий обратил внимание на льготные кредитные программы, субсидируемые государством. По его мнению, увеличение доли погашения основного долга с первых периодов кредитования позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и потенциально сократить расходы на субсидирование таких кредитов в долгосрочной перспективе.