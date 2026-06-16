ЛДПР предложила направлять 50% платежа по кредиту на погашение основного долга

По его мнению, действующая аннуитетная схема погашения задолженности приводит к тому, что в начале срока кредита заемщики в основном выплачивают проценты, тогда как основной долг уменьшается медленно. «Эта несправедливая система успешно действует и в отношении потребительских кредитов, и в сфере автокредитования, но особенно сильно от подобного подхода страдают ипотечные заемщики, вынужденные десятилетиями вносить платежи», — отметил парламентарий.