Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР предложила направлять 50% платежа по кредиту на погашение основного долга

Действующая аннуитетная схема погашения задолженности приводит к тому, что в начале срока кредита заемщики в основном выплачивают проценты, тогда как основная часть уменьшается медленно, считает лидер фракции Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением закрепить принцип, согласно которому не менее 50% каждого платежа по кредиту должно направляться на погашение основного долга. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Мы в ЛДПР предлагаем ввести принцип “справедливого кредита” — с каждого платежа не менее половины суммы должно идти на погашение основного долга», — сказал Слуцкий ТАСС.

По его мнению, действующая аннуитетная схема погашения задолженности приводит к тому, что в начале срока кредита заемщики в основном выплачивают проценты, тогда как основной долг уменьшается медленно. «Эта несправедливая система успешно действует и в отношении потребительских кредитов, и в сфере автокредитования, но особенно сильно от подобного подхода страдают ипотечные заемщики, вынужденные десятилетиями вносить платежи», — отметил парламентарий.

Как отмечается в письме, реализация предлагаемого подхода позволит ускорить снижение задолженности заемщиков, уменьшить концентрацию процентных выплат в начале срока кредита, повысить прозрачность структуры платежей и снизить долговую нагрузку граждан.

Отдельно Слуцкий обратил внимание на льготные кредитные программы, субсидируемые государством. По его мнению, увеличение доли погашения основного долга с первых периодов кредитования позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и потенциально сократить расходы на субсидирование таких кредитов в долгосрочной перспективе.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше