Лут: партнеры РФ попросили увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

По словам министра, с поставками калийных удобрений ситуация остается стабильной, поскольку этот сегмент в меньшей степени зависит от происходящего на Ближнем Востоке. Наибольший спрос сейчас наблюдается именно на азотные и сложные удобрения, содержащие азот.