Лут: партнеры РФ попросили увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Большинство зарубежных партнеров России на фоне ситуации на Ближнем Востоке обратились с просьбой увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут «Известиям».
«После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросило об увеличении поставок [удобрений] азотной группы и фосфорной группы», — пояснила она газете.
По словам министра, с поставками калийных удобрений ситуация остается стабильной, поскольку этот сегмент в меньшей степени зависит от происходящего на Ближнем Востоке. Наибольший спрос сейчас наблюдается именно на азотные и сложные удобрения, содержащие азот.
Лут отметила, что, в частности, Эфиопия обратилась к России с запросом на крупные объемы поставок удобрений. В связи с этим Москва предлагает партнерам переходить на среднесрочные, преимущественно трехлетние, контракты.
Министр подчеркнула, что российские производители готовы к такому формату сотрудничества, и выразила надежду, что страна сможет удовлетворить потребности всех ключевых зарубежных партнеров в условиях повышенного спроса.