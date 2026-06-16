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433 партии рыбы и морепродуктов экспортировали из Приморья и с Сахалина

На вывозимую за рубеж продукцию оформили 508 сертификатов здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги очередной рабочей недели. Цифры впечатляют: на экспорт отправили тысячи тонн продукции водного промысла. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В период с 8 по 14 июня специалисты оформили 433 партии рыбы и морепродуктов общим весом 6,1 тысячи тонн. Основной объем пришелся на Приморский край и Сахалинскую область. На вывозимую за рубеж продукцию оформили 508 сертификатов здоровья. Больше всего — в Китай (393 сертификата) и в Республику Корея (102 сертификата). Еще 13 сертификатов ушли в страны Евросоюза транзитом через Корею.

Кроме того, оформили 93 сертификата на импортные перевозки. Для контроля качества сотрудники отобрали 223 пробы продукции, из них 195 — по просьбе самих владельцев товара. Всего же с начала 2026 года Россельхознадзор проконтролировал экспорт уже 10 723 партий рыбы и морепродуктов общим весом 612,9 тонны.

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