433 партии рыбы и морепродуктов экспортировали из Приморья и с Сахалина

В период с 8 по 14 июня специалисты оформили 433 партии рыбы и морепродуктов общим весом 6,1 тысячи тонн. Основной объем пришелся на Приморский край и Сахалинскую область. На вывозимую за рубеж продукцию оформили 508 сертификатов здоровья. Больше всего — в Китай (393 сертификата) и в Республику Корея (102 сертификата). Еще 13 сертификатов ушли в страны Евросоюза транзитом через Корею.