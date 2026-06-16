ФАС и прокуратура нашли нарушения тарифов ЖКХ в 65 регионах

В ведомстве пояснили, что в 65 регионах нашли 801 тарифное решение, которое приняли с нарушениями. Речь идёт о передаче государственного имущества для регулируемых видов деятельности без торгов. Компании, получившие это имущество, не вкладывали деньги в модернизацию. Это грозило износом инфраструктуры и падением качества жилищно-коммунальных услуг для людей.