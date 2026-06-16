ФАС и прокуратура нашли нарушения тарифов ЖКХ в 65 регионах

Федеральная антимонопольная служба вместе с Генеральной прокуратурой обнаружили нарушения при расчёте тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 65 регионах. Информация об этом появилась на официальном сайте ФАС. С начала года проверки прошли в 84 субъектах.
В ведомстве пояснили, что в 65 регионах нашли 801 тарифное решение, которое приняли с нарушениями. Речь идёт о передаче государственного имущества для регулируемых видов деятельности без торгов. Компании, получившие это имущество, не вкладывали деньги в модернизацию. Это грозило износом инфраструктуры и падением качества жилищно-коммунальных услуг для людей.
«Кроме того, в ходе проверки выявлено 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включённых в тарифы. Средства предписано до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств», — уточнили в пресс-службе ФАС.
В ФАС добавили, что по итогам проверок второй половины 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ ведомство вынесло 62 предписания. Общая сумма необоснованных средств, которые исключили из тарифов, составила 6,59 млрд рублей.