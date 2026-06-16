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«Известия»: Минфин рассчитывает снизить долю льготной ипотеки в выдачах до 25−30%

Это планируется сделать к 2030 году, сообщили газете в ведомстве.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает к 2030 году сократить долю льготных программ в выдачах ипотечных кредитов до 25−30%. Об этом газете «Известия» сообщили в ведомстве.

По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, в настоящее время доля государственных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке составляет около 90%, однако власти считают неправильным строить жилищную политику на массовом субсидировании.

В пресс-службе Минфина сообщили изданию, что к 2030 году ожидают сокращение доли госпрограмм до целевого уровня 25−30%.

«Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, — это неправильно», — пояснил газете Чебесков.

В ведомстве подчеркнули, что снижение доли льготной ипотеки будет происходить постепенно, в том числе по мере снижения ключевой ставки и роста объемов рыночного кредитования. Резких шагов для достижения целевого уровня не планируется.