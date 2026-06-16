Россиянам напомнили о праве на пятидневный отпуск в связи со свадьбой

«Свадьба — не просто роспись в ЗАГСе. Это большая подготовка, в том числе эмоциональная. За один вечер не подготовиться. Пять дней — разумный срок, чтобы спокойно, без нервотрепки подготовиться к одному из главных дней в жизни. И закон дает вам это право. Никакой начальник не может сказать: “Нет, ты нужен на работе”, — сказал Свищев.