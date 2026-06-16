Россиянам напомнили о праве на пятидневный отпуск в связи со свадьбой

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Работники имеют право на пятидневный отпуск в связи с регистрацией брака независимо от стажа и испытательного срока, при этом работодатель не может отказать в его предоставлении. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, предложив сделать оплачиваемым день регистрации брака в рамках такого отпуска.
«Свадьба — не просто роспись в ЗАГСе. Это большая подготовка, в том числе эмоциональная. За один вечер не подготовиться. Пять дней — разумный срок, чтобы спокойно, без нервотрепки подготовиться к одному из главных дней в жизни. И закон дает вам это право. Никакой начальник не может сказать: “Нет, ты нужен на работе”, — сказал Свищев.
По его словам, согласно части 2 статьи 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней в связи с регистрацией брака. Для этого работнику необходимо подать соответствующее заявление.
Свищев также предложил внести изменения в Трудовой кодекс и оплачивать молодоженам день регистрации брака. Остальные дни отпуска, при необходимости, можно будет взять за свой счет. «Сам день свадьбы — не подготовка, это сам главный праздник. Зачем заставлять человека терять зарплату в день, когда он создает семью? Государство должно поощрять браки. Оплачиваемый день — справедливо, это по силам любому работодателю, и это станет реальной поддержкой молодой семьи», — отметил он.
Парламентарий также отметил, что право на отпуск в связи со свадьбой не зависит от стажа работы и распространяется в том числе на сотрудников, находящихся на испытательном сроке. При этом такой отпуск предоставляется дополнительно и не уменьшает продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
«Многие молодожены боятся даже заикнуться о свадьбе, если работают недавно. Зря. Пишите заявление и готовьтесь к торжеству спокойно. Главное — чтобы сам праздник состоялся», — подчеркнул депутат.