Первые восемь регионов России ввели новые нормативы накопления бытовых отходов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первые восемь российских регионов утвердили нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), которые необходимо будет ввести повсеместно до июля 2027 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
«Восемь российских регионов уже утвердили новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Это Курганская область, Пермский край, Смоленская область, Чувашская Республика, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская и Псковская области. Работу по актуализации нормативов все субъекты РФ должны завершить до 1 июля 2027 года в соответствии с постановлением правительства РФ. После этой даты ранее утвержденные нормативы утратят силу и не смогут применяться», — говорится в сообщении.
Нормативы накопления ТКО определяют, какой объем отходов образуется у жителей, организаций и объектов различных категорий. Эти данные используются при планировании работы региональных операторов, определении потребности в контейнерах, мусоровозах, сортировочных мощностях и объектах обработки, а также расчете платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Как отметили в РЭО, актуализация нормативов необходима, чтобы система обращения с отходами опиралась на реальные показатели накопления, а не на устаревшие данные. При расчете нормативов для жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов применяются два метода на выбор властей региона: физические замеры или сравнительный анализ на базе формулы с установленным поправочным коэффициентом. Значения коэффициентов были определены на основании специальных исследований РЭО.
«Нормативы накопления ТКО — это базовый показатель для всей системы обращения с отходами в регионе. От их актуальности зависит корректность расчетов, планирование инфраструктуры и устойчивость работы региональных операторов. Регионам важно завершить эту работу в установленные сроки, а вступление в силу новых нормативов синхронизировать с тарифными решениями. Это позволит минимизировать риски роста платы граждан и не допустить недополученных доходов у региональных операторов», — сообщили в пресс-службе РЭО.
Еще 8 регионов получили рекомендации РЭО на проекты нормативов, но пока не утвердили их. Это Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, Удмуртия. При этом в РЭО уточнили, что до 1 июля 2030 года некоторые регионы смогут применять нормативы накопления ТКО, установленные до вступления в силу постановления. Речь идет о Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
О РЭО.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.