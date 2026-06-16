Аналитика: красноярские инвесторы предпочитают консервативные стратегии инвестирования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» эксперты брокера ВТБ отмечают растущий интерес к инвестициям в регионе.
Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске за год выросло на 15% до 68 тысяч человек, а в целом по Сибирскому федеральному округу — на 13% до 587 тысяч.
Сибирские инвесторы предпочитают консервативные стратегии и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В портфеле в среднем 5 инструментов. Среди акций наибольшей популярностью пользуются бумаги Сбербанка, Газпрома, Норникеля, Полюса и Лукойла. Значимую долю занимают также государственные облигации и фонд денежного рынка «Ликвидность».
Эксперты отмечают, что участие сибиряков в фондовом рынке становится всё активнее. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции из Красноярска совершают в среднем 5,5 тысяч сделок в день. В 2025 году они провели 1,8 млн сделок, а с начала 2026 года — уже 898 тысяч. В масштабе всего СФО инвесторы совершили 158 млн сделок в 2025 году и 77 млн с начала 2026 года. Треть инвесторов в сибирском регионе имеют индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), причём каждый четвёртый из них владеет ИИС третьего типа.
Большой интерес сибиряки проявляют к цифровым технологиям и охотно применяют их в инвестировании. Число пользователей сервиса автоматизированного инвестиционного консультирования с начала года удвоилось, основная стратегия на базе риск-профилирования — консервативный «Вечный портфель».
В регионе растёт и спрос на услуги персонального инвестиционного консультирования — число клиентов брокера ВТБ, которые инвестируют с помощью личного консультанта, за год в Красноярске выросло на 18%, а в целом по округу — на 32%. Чаще всего такие клиенты обращаются за помощью, чтобы сформировать и вести портфель, который защищает от инфляции и позволяет зарабатывать больше, чем на депозите. Фундамент такого портфеля составляют облигации, а стабильную доходность инвесторы направляют на дальнейшие инвестиции или регулярные расходы.