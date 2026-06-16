Аналитика: красноярские инвесторы предпочитают консервативные стратегии инвестирования

Эксперты отмечают, что участие сибиряков в фондовом рынке становится всё активнее. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции из Красноярска совершают в среднем 5,5 тысяч сделок в день. В 2025 году они провели 1,8 млн сделок, а с начала 2026 года — уже 898 тысяч. В масштабе всего СФО инвесторы совершили 158 млн сделок в 2025 году и 77 млн с начала 2026 года. Треть инвесторов в сибирском регионе имеют индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), причём каждый четвёртый из них владеет ИИС третьего типа.