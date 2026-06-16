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«Ведомости»: в России вырос спрос на рыночную ипотеку

Это связано с изменениями условий программы семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года и снижения ставок по базовым программам кредитования, сообщили представители кредитных организаций газете.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские банки фиксируют существенный рост спроса на рыночную ипотеку после изменения условий программы семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года и снижения ставок по базовым программам кредитования. Об этом сообщили представители кредитных организаций газете «Ведомости».

Как отмечает издание, после корректировки условий семейной ипотеки и постепенного снижения рыночных ставок выдачи кредитов без господдержки заметно увеличились. По данным «Сбера», в мае объем выдач рыночной ипотеки вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 86,5 млрд рублей.

В ВТБ сообщили, что в мае выдали около 3,3 тыс. ипотечных кредитов на рыночных условиях на сумму 12 млрд рублей, что более чем на 80% превышает показатель мая 2025 года по количеству сделок. Доля таких кредитов в общем объеме выдач банка достигла 59% против около 10% в среднем в прошлом году.

В Альфа-банке отметили, что в мае объем выдач рыночной ипотеки оказался в 12 раз выше, чем годом ранее, а их доля в общем количестве ипотечных кредитов выросла до 65% против 6% в мае прошлого года.

В банке ДОМ.РФ сообщили, что по сравнению с апрелем объем и количество выдач рыночной ипотеки увеличились в 4 раза, а в годовом выражении — в 13 и 15 раз соответственно. Доля таких кредитов в общем объеме ипотечных выдач банка в мае составила 42%.

В Т-банке сообщили, что в мае выдали ипотечных кредитов на 7,4 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем месяцем ранее.