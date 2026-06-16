«Ведомости»: в России вырос спрос на рыночную ипотеку

В ВТБ сообщили, что в мае выдали около 3,3 тыс. ипотечных кредитов на рыночных условиях на сумму 12 млрд рублей, что более чем на 80% превышает показатель мая 2025 года по количеству сделок. Доля таких кредитов в общем объеме выдач банка достигла 59% против около 10% в среднем в прошлом году.