Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн спустя два дня после IPO

Стоимость акций SpaceX (SPCX) на американской бирже Nasdaq с момента выхода на биржу 12 июня выросла на 23,7% и достигла $199,15 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 00:58 мск 16 июня. Капитализация компании на второй день торгов превысила $2,5 трлн.

Стоимость акций SpaceX (SPCX) на американской бирже Nasdaq с момента выхода на биржу 12 июня выросла на 23,7% и достигла $199,15 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 00:58 мск 16 июня. Капитализация компании на второй день торгов превысила $2,5 трлн.

Первичное размещение компании бизнесмена Илона Маска стало крупнейшим IPO в истории. На IPO SpaceX выходила с оценкой в $1,75 трлн. Стоимость акции составила $135.

После использования андеррайтерами опциона на покупку дополнительных 83,3 млн акций компания увеличила привлеченные средства с $75 млрд до $85,7 млрд.

В первый день торгов бумаги SpaceX подорожали на 19% и завершили сессию с ценой $160,95 за акцию.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше