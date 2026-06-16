Объем беспошлинного импорта на Хайнань за полгода увеличился почти в два раза

ХАЙКОУ, 16 июня. /ТАСС/. Стоимость товаров, ввезенных в свободный торговый порт южной китайской провинции Хайнань по режиму «нулевой пошлины», с момента запуска особого таможенного режима на острове в декабре 2025 года и по конец апреля достигла 2,26 млрд юаней ($315 млн), увеличившись на 99,5% в годовом выражении. Об этом сообщил заместитель директора Канцелярии по вопросам свободного торгового порта Хайнаня Ляо Цзэнлян на пресс-конференции, посвященной пятилетию вступления в силу Закона КНР «О свободном торговом порте провинции Хайнань».
По его словам, за первые месяцы работы нового режима также заметно выросли показатели внешнеэкономической деятельности региона. Объем продукции, реализованной на внутреннем рынке Китая, составил 510 млн юаней, а сумма предоставленных таможенных льгот достигла 24,57 млн юаней.
Власти провинции продолжают расширять применение преференциальных механизмов. В частности, 1 июня на Хайнане была осуществлена первая операция по переработке с добавленной стоимостью в сфере специализированного автотранспорта. Кроме того, шесть компаний получили право на осуществление деятельности по ремонту продукции в режиме таможенного склада, еще три предприятия работают по схеме международного сервисного обслуживания с размещением заказчиков и поставщиков за пределами Китая.
После введения особого таможенного режима на острове были внедрены новые меры по упрощению таможенного контроля. Среднее время оформления импортных грузов сократилось на 20%, а количество обязательных декларационных позиций для товаров, направляемых с Хайнаня в материковую часть страны, уменьшилось более чем на 60%. По официальным данным, с момента запуска режима и до конца апреля через пункты пропуска Хайнаня проследовали 1,167 млн человек, что на 33,2% больше, чем годом ранее. Число иностранных граждан, воспользовавшихся безвизовым въездом, достигло 300 тыс. человек, увеличившись на 46,9%. Количество международных авиарейсов выросло на 28,9%, до 8 281, а число захода судов — на 14,9%, до 1 932.
Власти отмечают, что запуск новых механизмов способствует росту инвестиционной привлекательности региона. За рассматриваемый период на Хайнане было зарегистрировано 128 тыс. новых компаний, включая 1 016 предприятий с иностранным капиталом, что на 35,5% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Общее число зарегистрированных участников внешнеэкономической деятельности впервые превысило 100 тыс.
Дополнительным фактором роста остается рынок беспошлинной торговли. За первые месяцы после запуска режима объем продаж через систему duty free составил 18,43 млрд юаней, увеличившись на 23,2% в годовом выражении.
Как подчеркнул Ляо Цзэнлян, положения Закона КНР «О свободном торговом порте провинции Хайнань» обеспечили правовую основу для стабильной работы таможенного режима и дальнейшего расширения открытости острова для международного бизнеса и инвестиций.