Объем беспошлинного импорта на Хайнань за полгода увеличился почти в два раза

После введения особого таможенного режима на острове были внедрены новые меры по упрощению таможенного контроля. Среднее время оформления импортных грузов сократилось на 20%, а количество обязательных декларационных позиций для товаров, направляемых с Хайнаня в материковую часть страны, уменьшилось более чем на 60%. По официальным данным, с момента запуска режима и до конца апреля через пункты пропуска Хайнаня проследовали 1,167 млн человек, что на 33,2% больше, чем годом ранее. Число иностранных граждан, воспользовавшихся безвизовым въездом, достигло 300 тыс. человек, увеличившись на 46,9%. Количество международных авиарейсов выросло на 28,9%, до 8 281, а число захода судов — на 14,9%, до 1 932.