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Растениеводы Красноярского края получат средства на проведение полевых работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 208 сельхозпроизводителей получат из регионального бюджета около 490 млн рублей на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также масличных, кроме рапса и сои.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 208 сельхозпроизводителей получат из регионального бюджета около 490 млн рублей на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также масличных, кроме рапса и сои.

«Часть субсидий аграрии получили весной, перед посевной. Сейчас выплаты компенсируют затраты на семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ, зарплату работникам и другие цели», — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Также сельхозтоваропроизводителям компенсируют затраты на приобретение элитных семян. Отбор заявок начнется в августе, отмечает пресс-служба минсельхоза края. Поддержка предусмотрена и для тех, кто застраховал посевы. Кроме того, аграрии могут претендовать на субсидии на мелиорацию и на доплаты за застрахованную площадь.