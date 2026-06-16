В 84 регионах РФ проверили тарифы на тепло- и водоснабжение: выявлено 801 нарушение

Служба предписала устранить соответствующие нарушения до 1 января. Как отмечается в сообщении, проверка выявила 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств. Они были включены в тарифы на воду и тепло. ФАС потребовала направить эти средства на программы по модернизации объектов ЖКХ до 1 октября.