Два новых спортивных объекта планируют построить в Иркутске

Места будущих стройплощадок осмотрели депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский и заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.
Новый спортивный комплекс площадью более 9 тысяч квадратных метров запланировано возвести возле школы № 31 в Зеленом. В здании разместят бассейн размером 25 на 16 метров с шестью плавательными дорожками и трибунами, зал для тренировок по вольной борьбе, тренажерный зал, универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и медпункт. Помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Александр Якубовский отметил, что такой спортивный объект необходим. Микрорайон отдален от центра, к тому же здесь проживает много военнослужащих, в том числе участников СВО.
Вторым местом посещения стала территория в районе Ленской, за гимназией № 1. В планах — строительство крытого ледового катка площадью 2,4 тысячи квадратных метров с трехъярусными трибунами для занятий хоккеем с шайбой и массовых катаний. Также там будут расположены три тренерские, четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал, кабинет врача, административные кабинеты и техпомещения. Рядом с катком появится универсальное открытое поле для занятий другими видами спорта.
«По обоим объектам уже разработана проектно-сметная документация. Площадки обеспечены всеми инженерными коммуникациями благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов в городе в прошлые годы. Среди них — закрытие устаревших угольных котельных, реконструкция трубопроводов и строительство теплового луча», — подчеркнул Евгений Харитонов.
Он также сообщил, что в Знаменском предместье реализуется крупный проект комплексного развития территорий, по которому будут переселены почти 1300 жителей и возведены многоэтажные современные дома.
«Убежден, что спортивные объекты нужны и будут востребованы у иркутян. Приложим все возможные усилия, чтобы найти финансирование для воплощения этих проектов», — сказал Александр Якубовский.