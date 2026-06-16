Два новых спортивных объекта планируют построить в Иркутске

Вторым местом посещения стала территория в районе Ленской, за гимназией № 1. В планах — строительство крытого ледового катка площадью 2,4 тысячи квадратных метров с трехъярусными трибунами для занятий хоккеем с шайбой и массовых катаний. Также там будут расположены три тренерские, четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал, кабинет врача, административные кабинеты и техпомещения. Рядом с катком появится универсальное открытое поле для занятий другими видами спорта.