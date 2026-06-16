Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для аэропортов Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Временные меры приняли из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Временные меры приняли из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Там объяснили, что это необходимо ради безопасности полетов.

Подобные ограничения в России обычно вводят из-за опасности налета беспилотников на российские регионы. Ограничения сегодня ночью также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги.