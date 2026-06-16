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Объем интернет-торговли в крае увеличился до 8%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край занимает лидирующее место среди регионов Енисейской Сибири в сфере интернет-торговли.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край занимает лидирующее место среди регионов Енисейской Сибири в сфере интернет-торговли.

За последние три года доля интернет‑продаж в общем объёме розницы увеличилась на 3,1 процентного пункта — с 4,9% в 2023 году до 8% к 2025 году, сообщает данные Красноярскстат.

В Хакасия онлайн‑продажи достигли 4,6%.

Тува достигла 6,3% к 2025 году.

«Общий тренд очевиден: жители региона всё чаще выбирают онлайн‑покупки — и рынок адаптируется к новым запросам», — отмечают эксперты.