Объем интернет-торговли в крае увеличился до 8%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край занимает лидирующее место среди регионов Енисейской Сибири в сфере интернет-торговли.
За последние три года доля интернет‑продаж в общем объёме розницы увеличилась на 3,1 процентного пункта — с 4,9% в 2023 году до 8% к 2025 году, сообщает данные Красноярскстат.
В Хакасия онлайн‑продажи достигли 4,6%.
Тува достигла 6,3% к 2025 году.
«Общий тренд очевиден: жители региона всё чаще выбирают онлайн‑покупки — и рынок адаптируется к новым запросам», — отмечают эксперты.