«Боимся остаться под завалами»: жители Петропавловска переживают, что госквартира разрушает целый дом

Руслан Бекетов, проживший в этом доме 30 лет, заявил, что состояние дома начало ухудшаться после того, как квартиру забросили. Он отметил, что провели отопление, чтобы стены были сухими, но это не помогло, так как квартира не отапливается и покрывается плесенью. Бекетов считает, что это происходит по вине акимата, и требует принятия мер. Он также выразил опасения, что они могут остаться под завалами и не проснуться.