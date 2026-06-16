«Боимся остаться под завалами»: жители Петропавловска переживают, что госквартира разрушает целый дом

По словам местных жителей, после обрушения крыши в аварийном строении оно буквально трещит по швам, представляя угрозу для жизни соседних квартир. Сегодня это место служит пристанищем для местных бездомных, но когда-то сюда селили людей, пострадавших от пожара.
Жительница Петропавловска Ольга Ишутина рассказала, что если стена лопнет, все рухнет. Под полом идет вода, все вздувается, и каждый год на протяжении 10 лет на акимат приходили квитанции. Акимат также приезжал и снимал счетчик.
Руслан Бекетов, проживший в этом доме 30 лет, заявил, что состояние дома начало ухудшаться после того, как квартиру забросили. Он отметил, что провели отопление, чтобы стены были сухими, но это не помогло, так как квартира не отапливается и покрывается плесенью. Бекетов считает, что это происходит по вине акимата, и требует принятия мер. Он также выразил опасения, что они могут остаться под завалами и не проснуться.
Чиновники знают о заброшенной квартире, но не сообщили о конкретных мерах касательно ремонта. Пресс-секретарь акима Петропавловска Тимур Жуманов сообщил, что будет организовано техническое обследование жилого помещения для оценки его состояния. По результатам обследования будут рассмотрены дальнейшие меры и принято решение в рамках действующего законодательства РК.