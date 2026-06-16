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Носов: китайские инвесторы проявляют интерес к Магаданской области

Губернатор региона отметил, что надежным китайским предприятиям окажут необходимую поддержку.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Инвесторы из Китайской Народной Республики интересуются возможностями по реализации проектов в Магаданской области. Об этом после встречи с генеральным консулом КНР во Владивостоке У Дэминем заявил губернатор Сергей Носов.

«Обсудили с У Дэминем развитие сотрудничества. Правительство Магаданской области совместно с генеральным консульством готово реализовывать договоренности, достигнутые главами наших государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в рамках недавнего визита президента РФ в Китай. Инвесторы проявляют интерес к работе в регионе, и мы окажем необходимую поддержку надежным китайским предприятиям для инвестиционной деятельности», — сообщил Носов.

В 2026 году в Магадане провели традиционный горный форум «Майнекс Дальний Восток», объединивший более 520 участников из дальневосточных регионов, Москвы и Китайской Народной Республики. Помимо этого, столица региона является побратимом китайского города Шуанъяшань. А одним из планов на долгосрочную перспективу, который обсуждался в прошлом, является создание Северо-Восточного транспортного коридора — путь по железной дороге может соединить Магадан и Мохэ.

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