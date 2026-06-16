Носов: китайские инвесторы проявляют интерес к Магаданской области

В 2026 году в Магадане провели традиционный горный форум «Майнекс Дальний Восток», объединивший более 520 участников из дальневосточных регионов, Москвы и Китайской Народной Республики. Помимо этого, столица региона является побратимом китайского города Шуанъяшань. А одним из планов на долгосрочную перспективу, который обсуждался в прошлом, является создание Северо-Восточного транспортного коридора — путь по железной дороге может соединить Магадан и Мохэ.