Bronevik.com: проживание в российских санаториях за год подорожало на 22%

Согласно исследованию, дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, несмотря на снижение среднего чека в этом сегменте на 5% год к году. В среднем туристы платили за ночь в них 10,7 тыс. рублей. Одним из самых доступных вариантов размещения наряду с хостелами (1,4 тыс. рублей за ночь) и мотелями (3,6 тыс. рублей) стали апартаменты со средним чеком 3,9 тыс. рублей за ночь. В целом средний чек на проживание в объектах размещения РФ за год практически не изменился и составил 5,6 тыс. рублей за ночь (+1%).