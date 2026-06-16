Bronevik.com: проживание в российских санаториях за год подорожало на 22%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Санатории стали лидирующим сегментом по росту цен на размещение в России — средний чек на проживание в них вырос за год (с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года) на 22% и составил 10,1 тыс. рублей за ночь. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com (текст есть у ТАСС).
«Больше всего за год подорожало проживание в санаториях — средний чек увеличился на 22% и достиг 10,1 тыс. рублей за ночь. Также существенный рост продемонстрировали пансионаты (+16%, 6,3 тыс. рублей за ночь), виллы (+15%, 9,6 тыс. рублей) и загородные отели (+11%, 10,2 тыс. рублей)», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, несмотря на снижение среднего чека в этом сегменте на 5% год к году. В среднем туристы платили за ночь в них 10,7 тыс. рублей. Одним из самых доступных вариантов размещения наряду с хостелами (1,4 тыс. рублей за ночь) и мотелями (3,6 тыс. рублей) стали апартаменты со средним чеком 3,9 тыс. рублей за ночь. В целом средний чек на проживание в объектах размещения РФ за год практически не изменился и составил 5,6 тыс. рублей за ночь (+1%).
Отдельно была проанализирована стоимость бронирования по категориям объектов размещения. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в бюджетном сегменте. В частности, стоимость проживания в объектах категории «две звезды» увеличилась на 8%, до 4 тыс. рублей за ночь, а категории «одна звезда» — на 7%, до 3,7 тыс. рублей. В то же время пятизвездочные объекты стали единственной категорией, где средний чек снизился — на 2% год к году, до 16,5 тыс. рублей за ночь, уточнили эксперты.
Среди российских регионов лидером как по росту стоимости туристического жилья, так и по уровню среднего чека стала Чукотка — за год показатель увеличился на 20%, до 11,2 тыс. рублей за ночь. В число регионов с самым высоким средним чеком вошли Республика Алтай и Карачаево-Черкесия (по 7,9 тыс. рублей), а также Камчатский край (7,2 тыс. рублей) Уровень цен в этих регионах во многом связан с ограниченным предложением качественных средств размещения при устойчивом туристическом спросе.
По данным компании, самые популярные у туристов Москва и Санкт-Петербург в число наиболее дорогих направлений не вошли. Средний чек в столице составил 6,4 тыс. рублей за ночь, что соответствует 11 месту среди регионов страны, а в Санкт-Петербурге — 5,7 тыс. рублей (23 место). Самые низкие средние чеки зафиксированы в Орловской (4 тыс. рублей за ночь), Брянской (4,1 тыс. рублей) и Астраханской (4,2 тыс. рублей) областях.