SuperJob: в РФ более трети компаний готовы нанимать на работу пенсионеров

Компании, которые испытывают дефицит кадров, дополнительно подчеркивают в вакансиях, что открыты пенсионерам. Так, например, в Москве на позицию диспетчера кол-центра предлагают зарплату до 80 тыс. рублей, в Егорьевске менеджеру по продажам недвижимости — от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, говорится в материалах.