SuperJob: в РФ более трети компаний готовы нанимать на работу пенсионеров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше трети российских компаний готовы нанимать на работу пенсионеров наравне с другими кандидатами. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«37% российских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами (в 2025 году таких было 49%). Еще 36% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. Каждый четвертый наниматель (27%) не рассматривает соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов», — говорится в сообщении.
Указывается, что высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, где есть дефицит кадров. В 14% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист, говорится в материалах.
Также еще 11% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (11%), инженерами (10%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (9%), врачами (8%), уборщиками и охранниками (по 7%), говорится в исследовании.
Компании, которые испытывают дефицит кадров, дополнительно подчеркивают в вакансиях, что открыты пенсионерам. Так, например, в Москве на позицию диспетчера кол-центра предлагают зарплату до 80 тыс. рублей, в Егорьевске менеджеру по продажам недвижимости — от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, говорится в материалах.
Опрос проходил с 4 мая по 5 июня 2026 года среди 1 тыс. респондентов.