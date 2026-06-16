Арендное жилье подорожало в крупных городах Казахстана

Где сдается самое дорогое жилье в Казахстане? Самые дорогие 1-комнатные квартиры сдаются в Алматы и Астане — в среднем за 200 тыс. тенге в месяц. А вот в Таразе в среднем просят по 85 тыс. тенге. За 2-комнатную квартиру в Алматы в среднем придется заплатить 300 тыс. тенге, а в Астане — 280 тыс. тенге.