Арендное жилье подорожало в крупных городах Казахстана

В апреле аналитики фиксировали снижение средних ставок на арендное жилье. Однако эта тенденция начала замедляться — в ряде крупных городов цены начали расти. Как отмечает портал «Крыша», за полтора месяца аренда подорожала в девяти городах страны. Лидерами роста стали Семей — плюс 4,8%; Актау — плюс 3,9%; Кокшетау — плюс 3,8%; Павлодар — плюс 3,1%; Астана — плюс 2,4%.
Также отмечается рост ставок на съемное жилье в Усть-Каменогорске (на 2%), Актобе (на 1,6%), Таразе (на 1,3%) и Алматы (на 0,6%).
Где сдается самое дорогое жилье в Казахстане? Самые дорогие 1-комнатные квартиры сдаются в Алматы и Астане — в среднем за 200 тыс. тенге в месяц. А вот в Таразе в среднем просят по 85 тыс. тенге. За 2-комнатную квартиру в Алматы в среднем придется заплатить 300 тыс. тенге, а в Астане — 280 тыс. тенге.
Дешевле всего жилье обойдется также в Таразе — в среднем 110 тыс. тенге за «двушку». 3-комнатные в Алматы стоят в среднем 400 тыс. тенге, а в Астане — 450 тыс. тенге в месяц. В Туркестане самые низкие цены — 140 тыс. тенге за месяц проживания.
Таким образом, снижение ставок в крупных городах подходит к концу. В Астане средняя стоимость аренды превысила январский уровень, в Алматы снижение цен замедлилось. Однако не везде снижение цен остановилось. Сразу в пяти городах эта тенденция продолжается. Так, за полтора месяца средние ставки снизились в Шымкенте (на 4%), Талдыкоргане (на 3,5%) и Кызылорде (на 2,4%).
Незначительно цены опустились в Караганде и Костанае. А в Атырау, Петропавловске, Уральске и Туркестане ставки не изменились.